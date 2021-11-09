Карпин рассказал о травмах у еще двух футболистов сборной России

Карпин заявил, что Джикия и Жемалетдинов не тренировались со сборной России из-за травм

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, с чем связано отсутствие на тренировке защитника «Спартака» Георгия Джикии и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, оба игрока получили травмы. Тренер не раскрыл подробности повреждений, но добавил, что футболисты не приняли участия в занятии, так как было решено не рисковать их здоровьем.

Тренировка сборной России, на которой отсутствовали игроки, прошла во вторник, 9 ноября, в Санкт-Петербурге. Там же команда 11 ноября встретится с Кипром. Через три дня подопечным Карпина предстоит сыграть на выезде с Хорватией. Обе встречи пройдут в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

8 ноября стало известно, что сборной России в ближайших матчах не смогут помочь хавбек «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников. Оба футболиста получили травмы.