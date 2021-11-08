Вратарь «Спартака» объявил о завершении карьеры

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры. Игрок высказался в своем Instagram.

Спортсмен опубликовал свою фотографию из подтрибунного помещения, сделанную со спины, отметив, что хотел выложить этот снимок после того, как решит закончить с футболом.

«С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет, и нужно будет сдержать слово», — написал Ребров. Он также добавил, что сейчас чувствует уверенность в том, что делает.

31 октября стало известно, что 37-летний Ребров приостановил карьеру. Вратарь был назначен на должность технического координатора «Спартака».

Голкипер стал футболистом «Спартака» в 2011 году. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок страны.