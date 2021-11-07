В РФС назвали судейство в дерби «Спартака» с «Локомотивом» бестолковым

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков подвел итоги московского дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в 14-м туре чемпионата страны. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер раскритиковал судейство, отметив, что оно было бестолковым. «В одних и тех же случаях была разная трактовка. Там, где нужны внушения, полетели карточки. В итоге нервничать начали все: игроки, тренеры, даже арбитр», — добавил Колосков.

Почетный президент РФС также подчеркнул, что обе команды продемонстрировали футбол низкого качества. «Ни мысли, ни творчества, ни тактики, ни взаимопонимания. Такое количество обрезов и неточных передач ставит под вопрос серьезность подготовки клубов», — заявил Колосков.

Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, и завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром матча был Иван Сиденков из Санкт-Петербурга.