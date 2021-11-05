Смородская заявила о нежелании извиняться за слова о Спартаке

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская заявила о нежелании извиняться за слова о «расистах» в «Спартаке». Ее слова передает РИА Новости.

«Я никого не оскорбляла и не обижала. Какие интересы мне отстаивать? За что мне, как утверждают в "Спартаке", отвечать по закону? Я никого не обвиняла в расизме. Я сказала, что поведение команды "Спартак" — это проявление неуважения к сторонникам акции. Никаких обвинений в расизме от меня не следовало», — заявила Смородская.

Ранее экс-президент «Локомотива» в интервью Sport24 назвала «Спартак» «клубом расистов» после отказа футболистов клуба встать на колено и поддержать акцию Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») перед началом матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы с английским «Лестер Сити». Позднее в пресс-службе «Спартака» сочли высказывание Смородской «слишком серьезным обвинением, за которое придется отвечать в рамках закона».

