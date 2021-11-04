«Локомотив» спасся от поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче группового этапа Лиги Европы

Московский «Локомотив» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Галатасараем» в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Стамбуле. Хозяева поля поразили ворота «Локомотива» на 43-й минуте, отличился Софьян Фегули. Ответили «железнодорожники» только во втором тайме. Точный удар на 72-й минуте нанес Франсуа Камано и спас команду от поражения.

Первый матч между командами прошел в Москве. Тогда «Локомотив» уступил турецкой команде с минимальным счетом.

«Локомотив» замыкает турнирую таблицу группы E. Команда не одержала ни одной победы в четырех матчах группового этапа. Следующий матч москвичам предстоит провести против итальянского «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября.