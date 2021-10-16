«Локомотив» спасся от поражения в первом матче при новом тренере

«Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 16 октября, в Казани. Счет открыли хозяева усилиями Андерса Дрейера на 36-й минуте. На 66-й минуте казанцы удвоили свое преимущество. Отличился Герман Онугха. Федор Смолов сократил отставание в счете, забив гол на 68-й минуте матча. Уже в добавленное к основному время отличился Рифат Жемалетдинов и спас свою команду от поражения.

Этот матч стал первым для нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля. О приходе немецкого специалиста в клуб стало известно 10 октября. «Железнодорожники» не могут выиграть в шестом матче подряд во всех турнирах.

До Гисдоля команду возглавлял сербский специалист Марко Николич. Немец известен по работе в «Хоффенхайме», «Кельне», «Гамбурге». Также он входил в тренерский штаб «Шальке-04».