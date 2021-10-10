«Локомотив» нашел нового главного тренера

Московский «Локомотив» в ближайшее время может возглавить немецкий специалист Маркус Гисдоль. Об этом сообщает ТАСС.

«Железнодорожники» достигли договоренности с 52-летним немцем. На посту главного тренера он сменит серба Марко Николича. Последний покинул клуб 5 октября.

7 октября сообщалось, что «Локомотив» нашел замену Николичу. Тогда красно-зеленым приписывали интерес к другому иностранному специалисту — Люсьену Фавру, работавшим с дортмундской «Боруссией».

Гисдоль известен по работе в немецких клубах. В его послужном списке — «Хоффенхайм», «Кельн», «Гамбург». Также он входил в тренерский штаб «Шальке-04».