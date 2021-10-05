Николич ушел из «Локомотива»

Серб Марко Николич покинул пост главного тренера московского «Локомотива». Об этом сообщается на сайте команды.

В клубе рассказали, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич. Руководство «Локомотива» поблагодарило тренера за проделанную работу. Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов.

Об отставке Николича стало известно 4 октября. Сообщалось, что тренеру будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.

В мае 2021-го Николич продлил соглашение с «Локомотивом» на три года. Под его руководством в последних матчах Российской премьер-лиги и Лиги Европы команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.

