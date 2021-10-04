Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал возможный уход Николича из клуба

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» прокомментировал информацию о возможном уходе серба Марко Николича с поста главного тренера команды.

«С одной стороны, это неожиданно, учитывая неплохие результаты "Локомотива" в последнее время. С другой, в этом решении есть логика: таков футбольный бизнес. Летом в "Локомотив" пришло новое руководство. Немецкие специалисты во главе с Ральфом Рангником (руководитель по спорту и развитию клуба — прим. «Ленты.ру») активно включились в деятельность, совершив много трансферов, и теперь оказался нужен подконтрольный тренер. Николич не такой, он приходил при прежнем руководстве», — сказал Нигматуллин.

По мнению экс-футболиста, новым главным тренером «Локомотива» станет специалист из Германии. «Об этом уже говорят, а дыма без огня не бывает. Вероятно, скоро мы получим подтверждение этой информации. Мы знаем, что иностранные специалисты зачастую приезжают в Россию за жирным контрактом. Но в этой ситуации хочется, чтобы выстраиваемая система в "Локомотиве" приносила результат. Надеюсь, что команда будет стабильно и успешно выступать в Лиге чемпионов. При этом прекрасно осознаю, что новому тренеру потребуется время, чтобы адаптироваться и влиться в систему российского футбола. Буду наблюдать с попкорном, что будет происходить дальше», — подытожил Нигматуллин.

4 октября появилась информация, что «Локомотив» расторгнет контракт с Николичем. При этом сербскому специалисту будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро. В качестве преемника Николича называются три немецких специалиста: бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, Роберт Клаус из «Нюрнберга» и возглавляющий «РБ Зальцбург» Маттиас Яссле.

3 октября «Локомотив» на своем поле уступил «Ростову» со счетом 1:2. Ранее железнодорожники потерпели поражение в Лиге Европы от «Лацио» — 0:2.

Николич возглавляет московский клуб с мая 2020 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал Кубок России. В сезоне-2021/2022 железнодорожники с 17-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.