«Локомотив» на выезде проиграл «Лацио» в матче Лиги Европы

«Локомотив» со счетом 0:2 проиграл «Лацио» в Риме в матче группового этапа Лиги Европы

Встреча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Лацио» и «Локомотивом» завершилась победой итальянского клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне, игравшие на выезде, уступили со счетом 0:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Тома Башич и Патрик. Встреча прошла в Риме в четверг, 30 сентября.

«Локомотив» после двух туров имеет в активе одно очко и замыкает группу Е. «Лацио» с четырьмя очками находится на втором месте в квартете.

Железнодорожники стали первой российской командой на нынешней еврокубковой неделе, не сумевшей добыть победу. Ранее в Лиге Европы московский «Спартак» на выезде победил «Наполи» (3:2), а «Зенит» в Лиге чемпионов на своем поле разгромил «Мальме».