Стало известно об уходе Николича с поста главного тренера «Локомотива»

Московский «Локомотив» отправит в отставку главного тренера Марко Николича. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Сергей Егоров.

Отмечается, что сербский специалист не подавал в отставку сам, прекращение сотрудничества инициировал клуб. При этом Николичу будет выплачена неустойка в размере 3 миллионов евро, предусмотренная контрактом.

Главными кандидатами на вакантный пост называются три специалиста: бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, Роберт Клаус из «Нюрнберга» и возглавляющий «РБ Зальцбург» Маттиас Яссле. По информации Егорова, самым очевидным претендентом из трех является Тедеско, уволенный из «Спартака» в мае 2021 года.

В мае 2021-го Николич продлил контракт с «Локомотивом» на три года. Под его руководством в последних матчах Российской премьер-лиги и Лиги Европы команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.