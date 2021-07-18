Семин открестился от радости по поводу поражения «Локомотива» в Суперкубке России

Юрий Семин открестился от смайлика под постом о поражении Локомотива от Зенита

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин открестился от комментария в Instagram, где он якобы порадовался поражению «Локомотива» от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

Бывший тренер красно-зеленых заявил, что не мог оставить подобный комментарий в Instagram-аккаунте клуба. Он допустил, что его аккаунт в социальной сети могли взломать.

Ранее с аккаунта Семина был оставлен смеющийся смайлик под постом пресс-службы «Локомотива» о поражении от «Зенита». Комментарий вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков клуба.

17 июля «Локомотив» уступил «Зениту» со счетом 0:3. Железнодорожники в шестой раз в своей истории проиграли в матче за Суперкубок — это антирекорд турнира.

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в мае 2020-го. Его место занял сербский специалист Марко Николич.