Стала известна сумма компенсации Николичу за разрыв контракта с «Локомотивом»

Марко Николич после ухода получит от «Локомотива» три миллиона евро одним платежом

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич получит компенсацию за досрочное расторжение контракта с московским клубом. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По данным издания, «Локомотиву» не удалось договориться об уменьшении компенсации. Николич после разрыва договора получит три миллиона евро, причем сумма будет выплачена одним платежом, а не частями, как предполагал клуб.

Официально об уходе сербского специалиста «Локомотив» сообщил 5 октября. Железнодорожники объявили, что контракт с Николичем разорван по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством московский клуб завоевал Кубок России. Также «Локомотив» становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.