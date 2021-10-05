Появились подробности ухода Николича с поста главного тренера «Локомотива»

Агент главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович сообщил подробности отставки специалиста. Его слова приводит РИА Новости.

Агент рассказал, что тренер сейчас находится в Белграде. По его словам, Николич покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба. Йоксимович в комментарии Sport24 добавил, что пока не готов говорить о поисках нового клуба для своего клиента. «На 90 процентов он не возглавит новую команду до зимы», — подчеркнул он.

Об отставке Николича стало известно ранее 5 октября. Отмечалось, что тренеру будет выплачена неустойка в размере трех миллионов евро, предусмотренная контрактом.

В мае 2021-го Николич продлил соглашение с «Локомотивом» на три года. Под его руководством в последних матчах Российской премьер-лиги и Лиги Европы команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.