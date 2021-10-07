Названа кандидатура на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить московский «Локомотив». Кандидатуру назвал todofichajes.

По информации источника, швейцарский специалист является кандидатурой менеджера «железнодорожников» Ральфа Рангника. Отмечается, что переговоры продвигаются стремительно.

5 октября серб Марко Николич ушел в отставку с поста главного тренера «Локомотива». По словам агента тренера Деяна Йоксимовича, Николич покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба. Отмечалось, что тренеру будет выплачена неустойка в размере 3 миллионов евро, предусмотренная контрактом.

В мае 2021-го Николич продлил соглашение с «Локомотивом» на три года. Под его руководством в последних матчах Российской премьер-лиги и Лиги Европы команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.

