«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы

«Локомотив» уступил «Галатасараю» со счетом 0:1 в матче группового этапа Лиги Европы

Московский «Локомотив» потерпел поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» со счетом 0:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Единственный гол в матче был забит только на 81-й минуте. 23-летний хавбек турецкого клуба Керем Актюркоглу поразил ворота Маринато Гильерме и принес победу своей команде со счетом 1:0.

«Локомотив» проиграл во второй игре в рамках группового этапа. «Железнодорожники» пока не одержали ни одной победы. Они замыкают турнирную таблицы группы E.

Это поражение стало первым для нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля. Немецкий специалист сменил на этом посту серба Марко Николича.