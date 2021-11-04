Появилось видео лучших моментов матча «Локомотива» и «Галатасарая»

В сети появилось видео лучших моментов матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем». Видео опубликовано в YouTube-канале «Матч ТВ».

Матч прошел в Стамбуле. «Локомотиву» удалось избежать поражения в гостях. Москвичи пропустили на 43-й минуте и отыгрались на 72-й. Отличился гвинейский форвард «железнодорожников» Франсуа Камано.

Локомотив выступает в группе E. После четырех матчей в активе команды Маркуса Гисдоля только два очка. Москвичи потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Локомотив замыкает турнирую таблицу квартета.

Следующий матч «Локомотиву» предстоит провести с римским «Лацио». Матч пройдет 25 ноября.