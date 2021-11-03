Тренер «Спартака» рассказал о причинах проблем команды

Руй Витория о проблемах «Спартака»: имеет значение и тренер, и игроки

У проблем московского «Спартака» есть несколько причин. Об этом рассказал главный тренер красно-белых Руй Витория, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что значение имеет и работа тренера, и игра футболистов. Он также заявил, что не знает причин нестабильности команды. «Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой все пойдет насмарку», — добавил Витория.

Специалист также отметил что не будет обвинять в неудачах команды отдельных футболистов. По его словам, в плохих результатах виноваты все.

«Спартак» после 13 туров имеет в активе 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В Лиге Европы красно-белые провели три матча и с тремя очками находятся на последней позиции в своей группе.