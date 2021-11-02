В «Спартаке» отреагировали на интерес со стороны владельцев «Манчестер Сити»

В совете директоров «Спартака» не знают об интересе со стороны владельцев «Манчестер Сити»

Член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клейменов отреагировал на новость об интересе к приобретению акций клуба со стороны компании City Football Group, владеющей «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sport24.

Клейменов утверждает, что ничего не знает о возможной сделке с эмиратским холдингом. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что владельцы «Сити» рассматривают возможность приобретения части акций московского клуба.

Утверждалось, что британские представители холдинга уже посетили Москву. По информации Baza, City Football Group может приобрести 20 процентов акций «Спартака».

Основным владельцем Спартака является российский бизнесмен и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Он приобрел акции клуба весной 2004 года.