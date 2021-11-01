Медведева обратилась к пропустившему семь мячей от «Зенита» вратарю «Спартака»

Вратарю «Спартака» Александру Максименко нужно занять выгодную психологическую позицию. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Она добавила, что существует два варианта развития событий: либо голкипер сделает из сложившейся ситуации выводы и будет еще лучше тренироваться, либо проблемы начнут его поглощать.

Спортсменка обратилась к Максименко в связи с тем, что в последнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» вратарь впервые за долгое время оказался в запасе красно-белых. Это произошло после того, как голкипер в игре с «Зенитом» пропустил семь мячей.

Матч с «Ростовом» прошел в субботу, 30 октября, и завершился со счетом 1:1. Ворота спартаковцев защищал Александр Селихов.