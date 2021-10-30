«Спартак» пропустил гол на последних минутах и упустил победу над «Ростовом»

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, пропустив гол от Глебова на 95-й минуте

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте гол забил полузащитник красно-белых Руслан Литвинов. На последних минутах «Спартак» пропустил гол: счет на 95-й сравнял хавбек Данил Глебов.

Таким образом, красно-белые остаются без побед четыре матча подряд. До этого команда сыграла вничью со столичным «Динамо» и потерпела разгромное поражение от петербургского «Зенита» в РПЛ, а также уступила английскому «Лестеру» в Лиге Европы.

После 13 туров «Спартак» располагается на восьмом месте, набрав 18 очков. «Ростов» занимает 12-е место с 13 очками.