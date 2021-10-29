Черчесов отреагировал на рекорд Дзюбы в чемпионате России

Черчесов о рекорде Дзюбы в РПЛ: раньше был охотником, теперь охотятся за ним

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал форварду «Зенита» Артему Дзюбе продолжать штамповать голы. Так специалист в интервью «Чемпионат.com» отреагировал на рекорд по количеству забитых мячей в чемпионате России, установленный игроком.

По словам Черчесова, футболист долго шел к этому достижению, максимально отдаваясь игре.« Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», — добавил Черчесов.

Ранее в пятницу, 29 октября, Дзюба отличился в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» и забил 144-й гол в карьере в чемпионатах России. Он установил рекорд по этому показателю, обойдя бывшего форварда «Ротора» Олега Веретенникова, у которого 143 мяча.

«Зенит» одержал победу со счетом 4:1. Команда упрочила лидерство в РПЛ, оторвавшись от идущего вторым «Динамо» на шесть очков.