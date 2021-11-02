«Спартак» заинтересовал владельцев «Манчестер Сити»

Владельцы «Манчестер Сити» могут приобрести 20 процентов акций «Спартака»

Представители эмиратской компании City Football Group, владеющей английским «Манчестер Сити», заинтересованы в приобретении акций московского «Спартака». Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В Москву прибыли британские представители компании. Они уже провели встречи с руководителями «Спартака». City Football Group может приобрести 20 процентов акций столичного клуба. Компания рассматривает это как выход на новый рынок.

Красно-белые от сделки с City Football Group могут получить новый источник финансирования, а также доступ к единой скаутской сети. В случае, если владельцы «Сити» пойдут на сделку, «Спартак» сохранит прежнее название.

Активами City Football Group являются футбольные клубы по всему миру. Среди них «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбаи Сити».

Основным владельцем Спартака является российский бизнесмен и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Он приобрел акции клуба весной 2004 года.