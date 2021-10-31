Тренер «Спартака» заявил о жестокости футбола после упущенной победы в матче РПЛ

Тренер «Спартака» Руй Витория о ничьей с «Ростовом»: футбол жесток, нам не хватило удачи

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал ничью с «Ростовом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Португальский специалист заявил о жестокости футбола после того, как его команда упустила победу на последних минутах матча. «Футбол жесток, нам, возможно, не хватило крупицы удачи, и поэтому случилось то, что случилось», — подчеркнул он.

30 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. На 78-й минуте гол забил полузащитник красно-белых Руслан Литвинов. На 95-й сравнял хавбек Данил Глебов.

Таким образом, красно-белые остаются без побед четыре матча подряд. До этого команда сыграла вничью со столичным «Динамо» и потерпела разгромное поражение от петербургского «Зенита» в РПЛ, а также уступила английскому «Лестеру» в Лиге Европы.

После 13 туров «Спартак» располагается на восьмом месте, набрав 18 очков. «Ростов» занимает 12-е место с 13 очками.