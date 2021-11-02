«Спартак» сыграет с «Кубанью» в 1/8 финала Кубка России, «Зенит» с «Камазом»

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала турнира сыграют девять представителей Российской премьер-лиги (РПЛ). Еще шесть команд представляют Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Также в 1/8 финала сыграет «Чайка» из ФНЛ-2.

Лидеру РПЛ «Зениту» предстоит встреча с «Камазом». Московский «Спартак» сыграет с краснодарской «Кубанью». ЦСКА проведет матч с соперником по РПЛ «Сочи». Локомотив сыграет с красноярским «Енисеем». «Динамо» поспорит за выход в следующую стадию с «Нижним Новгородом». «Рубин» встретится с «Ротором». Калининградская «Балтика» сыграет «Чайкой», а «Алания» проведет игру с тульским «Арсеналом».

Встречи 1/8 финала Кубка России пройдут уже в 2022 году. Матчи должны состоятся 1-3 марта. Действующий обладатель Кубка страны — «Локомотив».

