Гол Смолова помог «Локомотиву» в девятый раз завоевать Кубок России

Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды. В первом тайме на гол Франсуа Камано самарцы ответили точным ударом Владислава Сарвели. Во второй половине игры с пенальти отличился Федор Смолов, еще один мяч забил Мурило.

Московский «Локомотив» выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Крылья Советов» в нынешнем сезоне представляют Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но досрочно выиграли турнир и обеспечили себе путевку в элитный дивизион.

Для «Локомотива» победа в Кубке России стала девятой. Это самая титулованная команда в истории турнира.