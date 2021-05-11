Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания

Финал Кубка России по футболу и матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе №175 в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

В решающей встрече за титул 12 мая в Нижнем Новгороде сойдутся «Локомотив» и «Крылья Советов». Заключительные поединки чемпионата России состоятся 16 мая.

Массовое убийство было совершено в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром 11 мая. Пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и одна учительница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в городе введен режим контртеррористической операции (КТО).

Изначально СМИ сообщали о двоих нападавших, но в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что стрелявший был один — 19-летний Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что около двух месяцев назад осознал себя богом.