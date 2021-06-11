Бывший президент «Локомотива» призвала игроков сборной России преклонить колено

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призвала футболистов сборной России поучаствовать в акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) во время матчей чемпионата Европы. Об этом сообщает Sport24.

Она назвала движение очень полезным в борьбе с расизмом и выразила надежду, что увидит преклоняющих колени россиян. По ее мнению, в команде Станислава Черчесова такое возможно.

В четверг, 10 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал преклоняющих колени футболистов. По его мнению, в спорте нет места подобным акциям.

В тот же день Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал болельщиков уважать акцию в поддержку BLM на матчах чемпионата Европы. Участники движения требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.