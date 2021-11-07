«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в московском дерби

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ, красно-белые играли тайм вдесятером

Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Джирано Керка спартаковцы ответили точным ударом Наиля Умярова. С концовки второго тайма красно-белые играли в меньшинстве. Две желтые карточки получил хавбек хозяев Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 19 очков и находится на девятом месте в чемпионате. «Локомотив» с 25 очками занимает четвертую позицию.

«Спартак» в следующем туре 20 ноября на выезде сыграет с «Краснодаром». «Локомотив» в тот же день дома встретится с «Ахматом».