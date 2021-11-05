Тренер «Спартака» оценил ничью с «Лестером» в Лиге Европы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ничью с английским «Лестер Сити» в матче четвертого тура Лиги Европы.

Специалист назвал игру отличной, отметив, что команда сражалась против прекрасного соперника. Он оценил игру красно-белых в защите и то, что игроки выжали максимум из небольшого количества голевых моментов. «Последние игры, которые были — в них были недочеты и нюансы, но мы будем развивать свою игру и двигаться дальше», — подчеркнул Витория.

«Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 в Англии. Команды обменялись голами во втором тайме. Счет открыли красно-белые усилиями Виктора Мозеса на 51-й минуте. «Лестер» отыгрался на 58-й минуте, отличился Дэниел Алмарти.

«Спартак» замыкает турнирную таблицу группы C. Красно-белые после четырех матчей набрали четыре очка. 24 ноября команде предстоит матч против итальянского «Наполи».