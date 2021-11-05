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«Спартак» сыграл вничью с «Лестером»

«Спартак» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче группового этапа Лиги Европы
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Фото: DAVID KLEIN / Reuters

Московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского «Лестер Сити». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Англии. Команды обменялись голами во втором тайме. Счет открыли красно-белые усилиями Виктора Мозеса на 51-й минуте. «Лестер» отыгрался на 58-й минуте, отличился Дэниел Алмарти.

20 октября команды встречались в Москве. «Спартак» потерпел неудачу, несмотря на преимущество после первого тайма. Итоговый счет в матче: 4:3 в пользу «Лестера». Покер оформил Патсон Дака.

«Спартак» замыкает турнирную таблицу группы C. Красно-белые после четырех матчей набрали четыре очка. 24 ноября команде предстоит матч против итальянского «Наполи».

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