В сети появилось видео лучших моментов матча «Спартака» и «Лестера»

Появился обзор матча «Лестера» и «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы

В сети появилось видео лучших моментов матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестер Сити». Обзор доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла 4 ноября в Лестере. «Спартак» сыграл вничью с хозяевами поля со счетом 1:1. Счет открыли красно-белые, отличился нигерийский хавбек «Спартака» Виктор Мозес. Он поразил ворота соперников на 51-й минуте матча.

Лестер ответил на удар Мозеса спустя семь минут. Голом отметился Даниэль Амарти. Хозяева имели шанс выйти вперед, однако голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, исполнить который взялся Джейми Варди.

Первый матч между командами прошел в Москве и завершился победой «Лестера» со счетом 4:3. Покер оформил форвард англичан Патсон Дака.