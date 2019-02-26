Футболист «Спартака» определил прожиточный минимум для своей семьи

Российский голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мыслями относительно суммы денег, необходимой, чтобы прокормить его семью. Об этом он рассказал в интервью «Чемпионат.com».

По мнению 34-летнего вратаря, полное содержание семьи из четырех человек (вместе с образовательными услугами и налогами) обойдется в 300 тысяч рублей в месяц. «Назовем это прожиточным минимумом для достаточно богатой семьи», — добавил он.

Футболист затруднился ответить на вопрос о том, как в таком случае прожить на российскую пенсию. Ребров отметил, что не знает, и привел пример супруги, которая пашет как «папа Карло», — у нее свое предприятие по производству мебели.

Ребров провел лишь три матча в составе «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Голкипер, вероятнее всего, пропустит остаток сезона из-за травмы.

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