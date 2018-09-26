Российский футболист сравнил себя с шахтером

Российский вратарь Артем Ребров, выступающий за московский «Спартак», порассуждал о своей карьере футболиста. Слова 34-летнего спортсмена передает RT.

«Дзюба сравнил свою карьеру с путем воина? Наверное, у меня путь шахтера, трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, с падениями, но он успешный. Случались большие победы», — считает Ребров.

В сезоне-2018/2019 Ребров не провел ни одного матча за «Спартак». Вратарь потерял место в основном составе после травмы в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в 2017 году. В составе красно-белых Ребров становился чемпионом России. Также он известен по выступлениям за раменский «Сатурн» и ярославский «Шинник». В активе 34-летнего голкипера один матч в составе сборной России.

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