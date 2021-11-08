Сборная России лишилась двух футболистов перед решающими матчами отбора на ЧМ

Захарян и Самошников не помогут сборной России в решающих матчах отбора на ЧМ-2022

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников не помогут сборной России в решающих матчах квалификации чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Сборная лишилась футболистов из-за медицинских показаний. В связи с травмами игроков вызов в национальную команду получил защитник «Зенита» Данил Круговой.

11 ноября сборной России предстоит дома сыграть с Кипром. Через три дня команда Валерия Карпина на выезде встретится с Хорватией. Эти матчи станут заключительными в квалификации мундиаля. На данный момент россияне с 19 очками возглавляют отборочную группу, опережая на два очка идущих вторыми хорватов.

Самошников в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), на его счету один забитый мяч. На счету Захаряна столько же встреч в чемпионате, он дважды отличился голами и сделал пять результативных передач.