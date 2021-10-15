Футболист сборной России заинтересовал «Реал» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян попал в поле зрения «Реала» и МЮ

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал топ-клубы Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 18-летний хавбек бело-голубых попал в поле зрения мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Отмечается, что кандидатуру Захаряна рассматривает и каталонская «Барселона».

В сентябре сообщалось, что скауты «Барселоны» просматривали Захаряна и остались довольны увиденным. Отмечалось, что клуб может приобрести футболиста летом 2022-го.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Захарян провел десять матчей и отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Также на его счету четыре матча в составе национальной команды.

Захарян — воспитанник академии самарских «Крыльев Советов». Также он тренировался в Академии имени Коноплева. С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».