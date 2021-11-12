Сборная России лишилась футболиста перед матчем с Хорватией

Футболист сборной России Сергей Терехов не сыграет против Хорватии из-за ушиба

Защитник «Сочи» Сергей Терехов пропустит матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России лишилась футболиста перед игрой с Хорватией. 31-летний игрок обороны получил ушиб коленного сустава в матче девятого тура отбора против Кипра. Терехов отправится в расположение клуба, где продолжит лечение.

В домашнем матче со сборной Кипра подопечным Валерия Карпина удалось добиться разгромной победы. Российские футболисты шесть раз поразили ворота соперника. Сборная России лидирует в турнирной таблице группы H, опережая хорватов на два очка.

Заключительный матч команда Карпина проведет 14 ноября в хорватском Сплите. Победа позволит российской сборной сохранить лидерство и пробиться на ЧМ-2022 напрямую. Занявшая второе место команда должна будет завоевать путевку в рамках плей-офф.