Тренера сборной Хорватии удивило выступление России в отборе к ЧМ-2022

Тренер сборной Хорватии Далич об отборе к ЧМ-2022: ожидал, что сборная России споткнется

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич признался, что не ожидал таких результатов от национальной команды России в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводятся на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Специалист назвал выступление команды качественным, обратив внимание на то, что главный тренер россиян Валерий Карпин привнес новую энергию и изменил команду. «Честно говоря, ожидал, что сборная России споткнется. Поэтому и говорил ранее, что нам хватит 21 очка для путевки на чемпионат мира в Катаре», — оценил он обновленную сборную России.

11 ноября сборная Хорватии разгромила команду Мальты со счетом 7:1. Россияне одержали уверенную победу над Кипром со счетом 6:0.

Команда Карпина лидирует в группе H перед заключительным туром отборочного турнира. 14 ноября россиянам предстоит выездной матч с хорватами, которые идут на втором месте в таблице группы, отставая на два очка. Победа или ничья позволят российской сборной напрямую попасть на чемпионат мира 2022 года.