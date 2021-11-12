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Бывший игрок сборной СССР предостерег Россию после разгромной победы над Кипром

Юрий Гаврилов о победе России над Кипром: если этот мусор не обыгрывать, то что дальше?
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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал разгромную победу команды России над Кипром в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Если еще этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще? Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией. Если да, то сто процентов проиграем там», — предостерег команду футболист. Он добавил, что россиянам не стоит играть на ничейный результат в матче против Хорватии, так как соперник может переломить игру и одержать победу.

11 ноября сборная России одержала разгромную победу над Кипром. Российские футболисты отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.

Команда Валерия Карпина лидирует в группе H перед заключительным туром отборочного турнира. 14 ноября россиянам предстоит выездной матч с хорватами, которые идут на втором месте в таблице группы, отставая на два очка. Победа или ничья позволят российской сборной напрямую попасть на чемпионат мира 2022 года.

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