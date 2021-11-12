Главный тренер Кипра оценил разгромную победу сборной России и упомянул Хорватию

Главный тренер сборной Кипра Костеноглу: после второго гола все пошло не так

Главный тренер сборной Кипра по футболу Никос Костеноглу прокомментировал разгромное поражение от команды России в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Его слова приводит Sport24.

«После второго гола все пошло не так. Мы посыпались, потерялись. И психологически было очень сложно. Хотя до этого создавали моменты», — оценил специалист игру своей команды. Он добавил, что Россия и Хорватия — сильные команды, однако хорватам нужно будет приложить усилие, чтобы выиграть.

11 ноября сборная России одержала разгромную победу над Кипром. Российские футболисты отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.

Российская команда лидирует в группе H перед заключительным туром отборочного турнира. 14 ноября команде Валерия Карпина предстоит выездной матч с хорватами, которые идут на втором месте.