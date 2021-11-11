Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России победила Кипр со счетом 6:0 в матче отбора на чемпионат мира-2022

Сборная России одержала победу в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В первом тайме россияне лишь один раз поразили ворота гостей. На четвертой минуте отличился Александр Ерохин. Уже во втором тайме подопечные Валерия Карпина отправили в ворота киприотов пять безответных мячей. Голами отметились: Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный. Дубль оформил Ерохин. Итоговый счет — 6:0 в пользу сборной России.

В заключительном туре российской сборной предстоит матч против Хорватии. Встреча пройдет в Сплите 14 ноября.

Победа над Кипром позволила сборной России сохранить лидерство в группе H. После девяти матчей в активе команды Карпина 22 очка. Хорватия, которая занимает вторую строчку с 17 очками, в девятом туре сыграет с Мальтой. Встреча пройдет 11 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.