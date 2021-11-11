Карпин прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром

Валерий Карпин о разгроме Кипра: в первом тайме мне не понравилась наша игра

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выступление команды в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Слова специалиста прозвучали в эфире «Матч ТВ».

Карпин признался, что ему не понравилась игра сборной в первом тайме. «Быстро забили и решили, что будет легко. Стали передерживать мяч», — заявил специалист. «Во втором тайме все стало получаться», — отметил он. Тренер также добавил, что защитник команды Георгий Джикия был готов принять участие в матче, но тренерский штаб принял решение его поберечь.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над Кипром. Российские футболисты отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.

Российская команда лидирует в группе H перед заключительным туром отборочного турнира. 14 ноября команде Карпина предстоит выездной матч с хорватами, которые идут на втором месте.