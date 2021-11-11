Появилось видео разгромной победы сборной России над Кипром

В сети появилось видео лучших моментов матча девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Кипра. Ролик опубликован на YouTube-канале «Матч ТВ».
Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Сборная России одержала разгромную победу над гостями, отправив в их ворота шесть безответных мячей. Дубль оформил Александр Ерохин. Также отличились Федор Смолов, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Антон Заболотный.
14 ноября сборная Россия проведет заключительный матч отборочного турнира. Подопечным Валерия Карпина предстоит встреча с командой Хорватии. Матч пройдет в Сплите.
В активе сборной России 22 очка, команда лидирует в турнирной таблице группы H.