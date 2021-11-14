Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией

Названы 11 игроков, которые выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Хорватией

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на заключительный матч отбора на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщается в Twitter российской национальной команды.

Место в воротах займет Матвей Сафонов, в обороне сыграют Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев и Федор Кудряшов, в полузащите выйдут Дмитрий Баринов, Александр Головин и Даниил Фомин. Отвечать за атакующие действия будут Федор Смолов, Зелимхан Бакаев и Алексей Ионов.

Решающая встреча квалификации пройдет в воскресенье, 14 ноября, в Сплите. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Сборная России возглавляет отборочную группу, опережая хорватов на два очка. Первое место в группе позволит получить прямую путевку в финальную стадию мундиаля, вторая сборная отправится в стыковые матчи. Россиянам для гарантии поездки на ЧМ будет достаточно ничьей.