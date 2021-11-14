В Хорватии сборную России назвали «карпинскими антиваксерами»

Хорватское 24sata опубликовала материал о сборной России по футболу накануне матча отбора ЧМ-2022. Статья доступна на сайте издания.

В статье автор утверждает, что только десять процентов российских болельщиков верят в победу своей команды в решающе матче квалификации против Хорватии.

Также в заголовке материала футболистов сборной России назвали «карпинскими антиваксерами». Автор использовал шутливый ответ главного тренера сборной Валерия Карпина на вопрос о том, почему некоторые игроки команды не прививались от коронавируса. «Антиваксеры наверное», — сказал тогда Карпин.

Матч России и Хорватии пройдет в Сплите 14 ноября. Российская сборная лидирует в турнирной таблице группы H. Однако, хорваты могут опередить подопечных Карпина. Для этого им необходимо одержать победу в домашнем матче. Она позволит хорватам выйти на ЧМ-2022 напрямую, миновав стадию плей-офф.