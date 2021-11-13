Фетисов дал совет сборной России по футболу перед матчем с Хорватией

Фетисов посоветовал футболистам сборной России терпеть и верить в себя в игре с Хорватией

Футболистам сборной России в матче квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией нужно терпеть и верить в себя. Такой совет команде дал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, слова которого приводит «Чемпионат.com».

По его мнению, определяющую роль в игре сыграет психология. Тут, по словам Фетисова, преимущество будет на стороне россиян. «На этот раз они [хорваты] лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома», — добавил хоккеист.

При этом Фетисов заявил, что у россиян есть шансы на успешный исход. Для этого, по словам хоккеиста, игроки должны бороться за каждый мяч.

Встреча сборной России с Хорватией пройдет в воскресенье, 14 ноября. Для выхода в финальную часть чемпионата мира-2022 команде Валерия Карпина нужно не проиграть.