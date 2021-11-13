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Хорватский футболист клуба РПЛ решил получить российский паспорт

Защитник «Крыльев Советов» Бегич хочет получить российский паспорт
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Защитник «Крыльев Советов» Силвие Бегич рассказал о решении получить российский паспорт. Об этом сообщает Metaratings.

По словам хорватского футболиста, у него нет шансов попасть в национальную сборную своей страны. Он отметил, что там есть молодые хорошие игроки в обороне.

«Не думаю, что меня вызовут в сборную России, там много хороших молодых защитников. Думаю только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером», — так Бегич объяснил желание получить российский паспорт.

Хорватский футболист играет в России с 2017 года. Помимо «Крыльев Советов», он выступал за «Оренбург» и «Рубин». В самарский клуб защитник перешел в 2021 году. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей, в которых забил один мяч.

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