Российские самбисты завоевали три золотые медали за день на ЧМ

Самбисты сборной России завоевали в общей сложности шесть медалей за день на чемпионате мира по самбо в Узбекистане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В соревнованиях по спортивному самбо золото завоевали Никита Клецков (в весовой категории до 71 килограмма) и Уали Куржев (до 79 килограммов). Серебро выиграл Сергей Рябов, выступавший в весовой категории до 88 килограммов. Среди женщин бронзовую медаль завоевала Анастасия Хомячкова. В боевом самбо чемпионом мира стал Шейх-Мансур Хабибулаев.

Сборная России лидирует в медальном зачете чемпионата мира. На счету отечественных самбистов 13 медалей: четыре золота, пять серебряных медалей и четыре бронзовых. Российская команда опережает Казахстан. Третье место занимает сборная Узбекистана.

Чемпионат мира проходит в Ташкенте. Турнир продлится до 14 ноября.