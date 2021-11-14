Бывший футболист сборной России сделал прогноз на матч с Хорватией

Сборной России по силам не проиграть Хорватии в матче квалификации чемпионата мира-2022. Такой прогноз на матч сделал бывший футболист российской национальной команды Ролан Гусев в интервью ТАСС.

По его мнению, подопечные Валерия Карпина не будут играть на ничью, потому что такой установки не дает ни один тренер. При этом он отметил силу соперника.

«Хорватские футболисты играют в сильных европейских клубах, любят играть с мячом. Если отдать им полностью преимущество, могут возникнуть проблемы», — добавил Гусев. По словам футболиста, с хорватами нужно играть плотнее.

13 ноября прогноз на матч сделал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, россиянам по силам добиться положительного результата. Встреча пройдет в воскресенье, 14 ноября, в Сплите, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Россиянам для выхода в финальную часть чемпионата мира нужно не проиграть.