Футболист сборной России забил в свои ворота в матче с Хорватией

Защитник сборной России Кудряшов забил гол в свои ворота в матче отбора к ЧМ-2022

Футболист сборной России Федор Кудряшов забил в свои ворота в матче десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 с национальной командой Хорватии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Защитник отметился автоголом на 81-й минуте встречи, проходящей в Сплине. На момент публикации заметки счет в матче 1:0 в пользу хорватов.

Таким образом, на данный момент сборная России набирает 22 очка и занимает второе место в группе H, обеспечивающее ей выход в стыковые матчи чемпионата мира в Катаре. Хорваты с 23 очками располагаются на первом месте и получают прямую путевку на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.